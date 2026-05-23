【蘇州共同】赤沢亮正経済産業相は23日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合でレアアース（希土類）の恣意的な輸出管理措置の是正を輸出国側に求めたと明らかにした。名指しは避けたが、中国が念頭にある。