米アーカンソー州北部の「白人限定」の集落に立つ家屋/Whitten Sabbatini/The New York Times/Redux（CNN）米アーカンソー州の高原地帯に位置する人里離れた集落が、差別を理由に提訴されている。「白人限定」と目されるこの集落は、ある女性による現地の土地購入申請を退けていた。ユダヤ系の血を引くミシェル・ウォーカー氏は、当該の集落を運営する団体「リターン・トゥー・ザ・ランド」から差別を受けたと主張。人種と宗教を理