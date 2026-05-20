全国初となる「すみっコぐらし」と中国料理のコラボレーションフェアが実現！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】ヒルトン福岡シーホークの5階「中国料理 望海楼」では、2026年7月1日（水）から8月30日（日）の期間限定で、「すみっコぐらし 飲茶日和」が開催されます。すみっコたちをイメージした多彩な飲茶が登場！中華テーマのすみっコぐらしキャラクターパネルの貸し出しもあり、お料理と一緒にお気に入りのパネルを並べ