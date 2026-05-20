陸上自衛隊東富士演習場で20日、アメリカ軍の高機動ロケット砲システム「HIMARS」 の国道越え射撃訓練が行われました。これはアメリカ海兵隊が行なったもので、演習弾が国道469号線を越えて飛ぶため、国道の一部が閉鎖される中での訓練となりました。訓練は、午前10時と午後1時にそれぞれ30分間、行う予定でしたが、午前は中止に。再開した午後の訓練では演習弾が12発発射されました。（カメラマン）「発射されました。今ハイマ