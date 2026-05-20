全国ではしかの患者数が増えていて、ことしは過去10年間で最も多かった2019年とほぼ同じペースで増加しています。これまでに県内で患者は確認されていませんが、秋田県医師会は流行を防ぐためのワクチン接種を呼び掛けています。秋田県医師会小泉ひろみ会長「全国的にはしかの流行が拡大しております」「昨今の人流拡大に加えて予防接種率の低下などから秋田県内においても注意喚起が必要と考え、本日記者会見を開かせてい