ヒルトン福岡シーホークにて、「すみっコぐらし」の「星空さんぽ」テーマとコラボしたスイーツビュッフェを開催。2025年に大好評だったスイーツビュッフェが、2026年は20歳以上対象のナイトビュッフェも新設して登場です☆ ヒルトン福岡シーホーク「すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ」 期間：2026年7月4日（土）〜8月30日（日）場所：ヒルトン福岡シーホーク4階ブラッセリー＆ラウンジ シアラ