20日午後、秋田市御所野地蔵田のゴルフ場でクマが目撃されました。付近には学校やショッピングモールがあり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと20日午後2時ごろ、秋田市御所野地蔵田3丁目のゴルフ場、秋田リフレッシュガーデンのコース内にクマ1頭がいるのを、プレー中の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い中学校や高校まで約200メート