地元の特産品を知ってもらおうと河北町のハウスで20日、小学生がイチゴ狩りを体験しました。ここ数日の高温で、生育が早まっていて、販売用のイチゴは収穫が追い付いていないということです。「おー！甘い匂いだ」河北町溝延にあるイチゴ園地を訪れたのは、溝延小学校の1・2年生15人です。溝延小では、ふるさと学習の一環で地元の特産品の収穫作業などを体験しています。およそ50メートルの園地で食べごろを迎えている