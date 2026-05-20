レズビアンと社会多様な性を認め合う動きが進む一方、当事者の悩みや葛藤は今も少なくない…今回は「レズビアンと社会」について語らいます▼自分らしさに気づくまで…当事者が抱えてきた葛藤とは▼カミングアウトへの不安…大切な人に伝えた時のリアルな反応▼何気ない言葉に傷つくことも…当事者が経験してきた社会の誤解▼同性婚が認められていない日本…今も続く制度の壁家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテー