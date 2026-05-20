北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む森保ジャパンにまさかの?酷評?だ。日本代表はＷ杯優勝の野望を掲げ、直近の試合でイングランドやブラジルなどを撃破した実績から世界でもその実力が高く評価されている。そうした中、欧州のサッカーデータ分析メディア「スコア９０」が北中米Ｗ杯を戦う各国代表メンバーの戦力分析を実施し、日本代表はまさかの厳しい評価を受けた。満点は星５つの「ワールドクラス」だが、残念ながらゼ