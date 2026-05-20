老いとは、どのように向き合うといいか。医師の和田秀樹さんは「医師の立場から見ても、老いを受け入れることが下手だと感じるのは、尿もれ対策としておむつの使用を嫌がる人だ。便利なものを素直に受け入れることで、できることを増やせる」という――。※本稿は、和田秀樹『老いの品格 品よく、賢く、おもしろく』（PHP文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／seven※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／seve