◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月19日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は19日（日本時間20日）、敵地でのヤンキース戦第2戦に「4番・三塁」で先発出場し、初回第1打席は相手先発ウォーレンの前に二飛に倒れた。岡本は前日からチーム加入後、初のヤンキース戦に臨んでいる。ヤンキースタジアムも初見参で、同球場でも初の4番。自身11試合ぶりの11号をマークし、熱狂的なヤンキース