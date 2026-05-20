「大三元レンズ」って、どなたが言い出したか存じ上げませんが、F2.8通しの3本のズームレンズのことを指すそうですね。 メーカーによっても多少は異なりますが、大三元レンズの焦点域はおおむね16-35mm、24-70mm、70-200mmくらいのズームになります。これら3本のレンズを揃えれば自身のカメラシステムは「上がり」だという考え方でよいのでしょうか。筆者はこの呼び名があまり好きではないので、あま