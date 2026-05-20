劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』が大ヒット上映中の今、舞台となった横浜・みなとみらいに、コナンファン待望のグッズショップがやってくる。横浜赤レンガ倉庫2号館1階で、2026年5月22日(金)から7月12日(日)まで、期間限定の「名探偵コナンプラザ」がオープン。劇場版の登場キャラクターをモチーフにした特別グッズや、横浜赤レンガ倉庫限定デザインのノベルティなど、ここでしか手に入らないアイテムがそろ