「名探偵コナンプラザ」が横浜赤レンガ倉庫に5月22日オープン！劇場版『ハイウェイの堕天使』登場キャラグッズも豊富にラインナップ
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』が大ヒット上映中の今、舞台となった横浜・みなとみらいに、コナンファン待望のグッズショップがやってくる。横浜赤レンガ倉庫2号館1階で、2026年5月22日(金)から7月12日(日)まで、期間限定の「名探偵コナンプラザ」がオープン。劇場版の登場キャラクターをモチーフにした特別グッズや、横浜赤レンガ倉庫限定デザインのノベルティなど、ここでしか手に入らないアイテムがそろう。営業時間は11時から20時まで。横浜赤レンガ倉庫の定休日に準ずる。
【画像】横浜赤レンガ倉庫「名探偵コナンプラザ」で販売されるグッズ
ちなみに劇場版の特報映像で映し出される夜の横浜の景色のなかには、開催地となる横浜赤レンガ倉庫の姿も確認できる。映画を観たあとに訪れれば、作品の余韻にしみじみと浸れる場所になりそうだ。
■限定グッズから劇場版キャラアイテムまで、注目商品が勢ぞろい
販売されるアイテムは、開催初日に発売されるプラザ限定の新作から、劇場版『ハイウェイの堕天使』の登場キャラクターをモチーフにしたグッズ、旅行やおでかけに使えるシリーズまで幅広い。注目の商品をいくつかピックアップして紹介しよう。
■開催初日に発売！名探偵コナンプラザ限定の新作
2026年5月22日(金)のオープン初日から、名探偵コナンプラザ限定で販売されるグッズが登場。コナンのメガネと蝶ネクタイ型変声機をモチーフにした「ネックレス 江戸川コナン」(各2200円)は、プレゼントにも使える上品なデザイン。「ピアス 5個セット」(各2970円、イヤリングも同種あり)は、コナン、新一＆蘭、灰原、怪盗キッドの4種展開で、キャラクターアイコンとモチーフを組み合わせたかわいらしさが光る。
■劇場版『ハイウェイの堕天使』登場キャラクターのグッズも
劇場版に登場するキャラクターのグッズも豊富にラインナップ。プラザ限定描きおろしイラストを使用した「26 メインビジュアル オーロラアクリルスタンド」(各1870円)は、コナンと萩原千速の2種を展開。
「鍵穴箔押しキーホルダー」(各979円)は、千速やコナンをはじめ、千速の弟・萩原研二、その同期・松田陣平、千速に好意を寄せる横溝重悟、そして女子高生探偵・世良真純まで、本作を彩る面々がそろう。劇場版の場面写を使用した「劇場版 29弾 場面写ポストカードセット(2)」(990円、6枚入り)もあわせてチェックしたい。
■旅行やおでかけに使えるIcon Lineシリーズ
旅行やおでかけのお供にぴったりのIcon Lineシリーズも展開。「パスポートケース -Travel-」(3300円)はカードやチケットを収納できるポケット付き。普段使いに便利な「ショルダーバッグ」(4400円)は裏地にもこだわった一品だ。
「キーチャーム」(各1870円)は、千速＆重悟、世良、松田＆萩原、蘭、平次、園子の6種。キャラクターそのものではなく、各キャラを象徴するモチーフがデザインされた合皮素材のキーチャームで、キャラもの感が強すぎず日常使いしやすい。
■横浜赤レンガ倉庫限定！特別ノベルティを各日先着でプレゼント
横浜赤レンガ倉庫会場で買い物をすると、お買い上げ2500円毎に、ここでしか手に入らない「A6クリアファイル」がプレゼントされる。各日先着150枚、1会計につき最大8枚まで。さらに5500円以上購入した人には、「オリジナルトートバッグ」も贈呈。
トートバッグは3種のデザインから好きな柄を選べる仕様で、なくなり次第終了となるため、目当てのデザインがある人は早めの来店を。
■館内全体がコナン一色に。あわせて楽しみたい3つのキャンペーン
横浜赤レンガ倉庫では、グッズショップの開催に先立って2026年4月から、劇場版『ハイウェイの堕天使』とのコラボキャンペーンを実施中。グッズショップとあわせて楽しめる3つの企画が用意されている。
1つ目は「限定オリジナルステッカー」のプレゼントキャンペーン(〜2026年6月12日(金))。横浜赤レンガ倉庫を含む横浜都心臨海部の約450店舗が参加する大規模展開で、エリアごとに異なるキャラクターのステッカーが配布される。横浜赤レンガ倉庫の対象キャラクターは、なんと松田陣平！対象店舗で指定メニューを注文するか、サービスを利用するとプレゼントされる(なくなり次第終了)。
2つ目は「YOKOHAMA まち巡りスタンプラリー ―港町のコナン旋風―」。市内10カ所のスタンプポイントを巡ってスタンプを5つ集めると、横浜限定オリジナルノベルティと交換できる。横浜赤レンガ倉庫の設置場所は1号館1階「杉養蜂園」横で、設置キャラクターは萩原千速。ノベルティは前半(〜2026年5月31日(日))がステッカー、後半(2026年6月1日(月)〜7月31日(金))がクリアファイルと、期間によって異なる。
3つ目は、劇場版の主題歌MISIA『ラストダンスあなたと』の館内放送(〜2026年6月12日(金))。楽曲の冒頭にはコナンからのスペシャルメッセージも流れ、映画の余韻に浸りながら買い物を楽しめる。
劇場版を観てから訪れるもよし、グッズを手にしてから映画館へ向かうもよし。週末の横浜散策に、コナンの足跡をたどる時間を加えてみてはいかがだろうか。
「名探偵コナンプラザ 横浜赤レンガ倉庫会場」店舗情報
住所：神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館1階
出店期間：2026年5月22日(金)〜7月12日(日)
営業時間：11時〜20時
定休日：横浜赤レンガ倉庫に準ずる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
ちなみに劇場版の特報映像で映し出される夜の横浜の景色のなかには、開催地となる横浜赤レンガ倉庫の姿も確認できる。映画を観たあとに訪れれば、作品の余韻にしみじみと浸れる場所になりそうだ。
■限定グッズから劇場版キャラアイテムまで、注目商品が勢ぞろい
販売されるアイテムは、開催初日に発売されるプラザ限定の新作から、劇場版『ハイウェイの堕天使』の登場キャラクターをモチーフにしたグッズ、旅行やおでかけに使えるシリーズまで幅広い。注目の商品をいくつかピックアップして紹介しよう。
■開催初日に発売！名探偵コナンプラザ限定の新作
2026年5月22日(金)のオープン初日から、名探偵コナンプラザ限定で販売されるグッズが登場。コナンのメガネと蝶ネクタイ型変声機をモチーフにした「ネックレス 江戸川コナン」(各2200円)は、プレゼントにも使える上品なデザイン。「ピアス 5個セット」(各2970円、イヤリングも同種あり)は、コナン、新一＆蘭、灰原、怪盗キッドの4種展開で、キャラクターアイコンとモチーフを組み合わせたかわいらしさが光る。
■劇場版『ハイウェイの堕天使』登場キャラクターのグッズも
劇場版に登場するキャラクターのグッズも豊富にラインナップ。プラザ限定描きおろしイラストを使用した「26 メインビジュアル オーロラアクリルスタンド」(各1870円)は、コナンと萩原千速の2種を展開。
「鍵穴箔押しキーホルダー」(各979円)は、千速やコナンをはじめ、千速の弟・萩原研二、その同期・松田陣平、千速に好意を寄せる横溝重悟、そして女子高生探偵・世良真純まで、本作を彩る面々がそろう。劇場版の場面写を使用した「劇場版 29弾 場面写ポストカードセット(2)」(990円、6枚入り)もあわせてチェックしたい。
■旅行やおでかけに使えるIcon Lineシリーズ
旅行やおでかけのお供にぴったりのIcon Lineシリーズも展開。「パスポートケース -Travel-」(3300円)はカードやチケットを収納できるポケット付き。普段使いに便利な「ショルダーバッグ」(4400円)は裏地にもこだわった一品だ。
「キーチャーム」(各1870円)は、千速＆重悟、世良、松田＆萩原、蘭、平次、園子の6種。キャラクターそのものではなく、各キャラを象徴するモチーフがデザインされた合皮素材のキーチャームで、キャラもの感が強すぎず日常使いしやすい。
■横浜赤レンガ倉庫限定！特別ノベルティを各日先着でプレゼント
横浜赤レンガ倉庫会場で買い物をすると、お買い上げ2500円毎に、ここでしか手に入らない「A6クリアファイル」がプレゼントされる。各日先着150枚、1会計につき最大8枚まで。さらに5500円以上購入した人には、「オリジナルトートバッグ」も贈呈。
トートバッグは3種のデザインから好きな柄を選べる仕様で、なくなり次第終了となるため、目当てのデザインがある人は早めの来店を。
■館内全体がコナン一色に。あわせて楽しみたい3つのキャンペーン
横浜赤レンガ倉庫では、グッズショップの開催に先立って2026年4月から、劇場版『ハイウェイの堕天使』とのコラボキャンペーンを実施中。グッズショップとあわせて楽しめる3つの企画が用意されている。
1つ目は「限定オリジナルステッカー」のプレゼントキャンペーン(〜2026年6月12日(金))。横浜赤レンガ倉庫を含む横浜都心臨海部の約450店舗が参加する大規模展開で、エリアごとに異なるキャラクターのステッカーが配布される。横浜赤レンガ倉庫の対象キャラクターは、なんと松田陣平！対象店舗で指定メニューを注文するか、サービスを利用するとプレゼントされる(なくなり次第終了)。
2つ目は「YOKOHAMA まち巡りスタンプラリー ―港町のコナン旋風―」。市内10カ所のスタンプポイントを巡ってスタンプを5つ集めると、横浜限定オリジナルノベルティと交換できる。横浜赤レンガ倉庫の設置場所は1号館1階「杉養蜂園」横で、設置キャラクターは萩原千速。ノベルティは前半(〜2026年5月31日(日))がステッカー、後半(2026年6月1日(月)〜7月31日(金))がクリアファイルと、期間によって異なる。
3つ目は、劇場版の主題歌MISIA『ラストダンスあなたと』の館内放送(〜2026年6月12日(金))。楽曲の冒頭にはコナンからのスペシャルメッセージも流れ、映画の余韻に浸りながら買い物を楽しめる。
劇場版を観てから訪れるもよし、グッズを手にしてから映画館へ向かうもよし。週末の横浜散策に、コナンの足跡をたどる時間を加えてみてはいかがだろうか。
「名探偵コナンプラザ 横浜赤レンガ倉庫会場」店舗情報
住所：神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館1階
出店期間：2026年5月22日(金)〜7月12日(日)
営業時間：11時〜20時
定休日：横浜赤レンガ倉庫に準ずる
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