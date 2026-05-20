2年後に次世代モデル登場BMWの次期型『1シリーズ』が2028年に登場する見込みだ。EVおよびハイブリッド車の両方を設定し、欧州市場における若年層の獲得に重点を置くようだ。【画像】「駆けぬける歓び」を味わえる人気のエントリーモデル【BMW 1シリーズを詳しく見る】全27枚現行の1シリーズは、内燃機関のみが搭載されている。BMWのコンパクトカー設計責任者オリバー・ハイルマー氏は同車を「主要な柱の1つ」と評し、その重要性