【モデルプレス＝2026/05/20】6月5日公開の映画『山口くんはワルくない』で主演を務めるなにわ男子の高橋恭平（たかはし・きょうへい／26）が、モデルプレスらのインタビューに応じた。コワモテながらピュアな一面を持つ主人公・山口くんを演じる本作で、関西弁ならではのテンポ感やギャップのあるキャラクターに挑戦。現場でのエピソードや役作りの裏側、さらには自身の素顔や憧れる男子像まで語ってくれた。【写真】なにわ男子メ