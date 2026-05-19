東京・永田町の自民党本部自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会は19日、ストーカー対策として、加害者に衛星利用測位システム（GPS）端末を装着させることなどを盛り込んだ提言案をまとめた。ストーカー規制法に基づく「禁止命令」が出た加害者に装着させ、被害者に接近した際、相手に通知する仕組みを想定している。加害者の人権保護の観点から議論を呼ぶ可能性もある。調査会の葉梨康弘会長は取材に「技術的な制約も