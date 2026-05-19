吉川家にいる5匹のやんちゃ猫たち。愛猫たちの性格とそれに 振り回される楽しい生活を描いていきます。（全画像）ぼやき鳴きをすると…【吉川さん家の猫事情】登場人物は私、吉川景都と夫のありさん、娘のえっちゃんの3人家族とリュー、ニナ、リン、ハル、トトの5匹の猫たちです。リューはもう19才なので、ぼやき鳴きといっても結構声が小さいのですが、他の2匹は大声です！(笑)あとなんか別の猫が鳴きだすと自分もついでに…とい