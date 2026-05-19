◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）優しく暖かい目で見守っている。ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）とコンビを組む今村の師匠である寺島調教師。「すごい縁もあるのかもしれないですけど、よく頑張ったご褒美的なものを、すごい感じますけどね」とトレーナーは振り返るが、新馬勝ちの時点では、この舞台に立つ姿を想像していなかった。それでも「年明け