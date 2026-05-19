マツダの「“美しすぎる”4ドアクーペ」がスゴい！2025年秋に東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」にて、マツダはブランドの行く先を照らす2台のビジョンモデルを披露しました。その中でも、クロスオーバークーペという形態で未来の姿を表現したのが「MAZDA VISION X-COUPE（マツダ ビジョン クロスクーペ）」です。【画像】超カッコいい！ これがマツダの「“美しすぎる”4ドアクーペ」です！（30枚