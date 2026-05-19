愛知県美浜町で17日、サイクリング中の男性が大ケガをしたひき逃げ事件で、38歳の会社員の男が逮捕されました。逮捕された武豊町の会社員・小川和也容疑者は、美浜町野間の国道で17日午前10時40分ごろ、自転車に乗った蒲郡市の男性(53)を軽自動車ではねてケガをさせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。男性は頭の骨を折るなどの重傷で、警察は目撃情報や周辺の防犯カメラの映像などから小川容疑者を特定し