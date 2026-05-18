（株）圏央（中野区）と関連２社は５月１３日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には倉橋博文弁護士（弁護士法人ほくと総合法律事務所、千代田区平河町２−１６−１）が選任された。負債は３社合計で約５０億円が見込まれる。圏央は官公庁から公共工事などを請け負い、土木や舗装工事を中心に手掛けていた。２０２１年５月期は東京都より複数の案件を受注し、完工高２４億８０２３万円をあげていた。しかし、２