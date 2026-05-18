（株）圏央（中野区）と関連２社は５月１３日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には倉橋博文弁護士（弁護士法人ほくと総合法律事務所、千代田区平河町２−１６−１）が選任された。

負債は３社合計で約５０億円が見込まれる。



圏央は官公庁から公共工事などを請け負い、土木や舗装工事を中心に手掛けていた。２０２１年５月期は東京都より複数の案件を受注し、完工高２４億８０２３万円をあげていた。しかし、２０２４年には取引先から請負代金請求を提訴され、同年には口座の仮差押えを受けた。以降も原材料の高騰などで厳しい経営が続くなか、２０２６年には東京都から２年間の指名停止措置などの行政処分を受けた。資金繰りも限界に達し、事業継続を断念。３月１６日に事業を停止し、破産手続きを弁護士に一任していた。





関連会社の大興は圏央から土木工事や舗装工事を請け負い、善はグループの仕入や経理業務を手掛けていたが、連鎖した。破産開始決定を受けたのは以下３社。※（株）圏央（TSRコード:297736558、法人番号:7010701019125、中野区東中野１−４５−５、設立２００５（平成１７）年８月）※（株）大興（TSRコード:298529351、法人番号:1011201014605、中野区東中野１−５８−１１、設立２０１０（平成２２）年１０月）※（有）善（TSRコード:295578343、法人番号:5011602024026、新宿区北新宿４−２８−１５、設立２００２（平成１４）年１２月）