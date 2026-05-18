富山地方鉄道・鉄道線の今後のあり方を県が主体となって協議する検討会が発足し、初会合がきょう夕方開かれました。出席した有識者からは「しっかり投資して、より魅力的な鉄道にしていくべき」などの意見が出ました。富山県新田知事「富山県には全部の市町村に公共交通がある。そんなことが１つの富山県のアドバンテージになることを目指してまいりたい」地鉄の鉄道線の今後については、これまで沿線の市町村が中心となっ