2026年5月15日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。カジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太とお泊まりをする動画を投稿した。 （関連：【画像あり】「何これ」「どういうこと？」ヒカルに加藤神楽と子どもを紹介されたカジサックの反応） ヒカルは現在、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と、加藤の子どもと一緒に生活をしている。梶