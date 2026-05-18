2026年5月15日、YouTuberのヒカルが自身のYouTubeチャンネルを更新。カジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太とお泊まりをする動画を投稿した。

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ヒカルは現在、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と、加藤の子どもと一緒に生活をしている。梶原はそのことを知らずに、今回ヒカルの自宅を訪れたようだ。ヒカルは「びっくりするんじゃないか」と梶原の反応を楽しみにしながら待つことに。

そして梶原が自宅に到着。ヒカルは子どもを抱き抱えて出迎えた。梶原は「同居人？」「何これ」「どういうこと？」とパニックに。そしてようやく事情を理解し、「生き急いでるね」とコメントをした。

そして加藤とも対面。「全然不思議」「ほんま？」とヒカルの彼女を前にするとふたたび困惑した様子で、「夢見てるみたい」と苦笑した。だがヒカルの心情を聞くうちに「嬉しい」「幸せそうだし」と梶原も状況を受け入れてきたようで、ヒカルも自身の生活について「真っ当に生きていると思います」と語った。その後は彼女の手料理を2人で食べながら、近況について語り、梶原はヒカルの家に泊まったようだ。

今回の動画に視聴者からは「素敵だな」「幸せに過ごしてほしい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）