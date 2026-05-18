観光振興・物流コスト削減などに期待 新たなICが誕生します。香川県の観音寺市とNEXCO西日本が高松自動車道で事業を進めてきた「観音寺スマートインターチェンジ」の開通日が、7月4日に決まりました。 【写真をみる】観音寺スマートIC開通で何がどう変わる？ ETC車専用で24時間利用可能 「観音寺スマートインターチェンジ」は、高松自動車道の「さぬき豊中」と「大野原」の間の上りと下りに設置