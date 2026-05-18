先週（5月11日週）の動き：NY金は2週間ぶりの安値、JPX金は週間値幅が縮小 NY金は2週間ぶりの安値、レンジ下限の4,500ドルに 先週（5月11日週）のニューヨーク市場の金価格は週足で反落した。週末5月15日のNY金は大きく続落し、終値は4,561.9ドルと5月4日（4,533.3ドル）以来約2週間ぶりの安値となった。週足は前週末比168.8ドル（3.57％）の反落となる。レンジは4,513.8～4,758.4ドルで値幅は244.6ドルと、3