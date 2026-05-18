【これからの見通し】ドル高円安基調継続へ 先週後半にかけてドル高の流れが強まった。一連の米物価統計が軒並み強い伸びを見せ、特に先行性のある13日の米生産者物価指数（PPI）が予想を大きく上回る伸びとなり、今後のCPIの伸び拡大が見込まれる中でドル高が広がる展開を見せた。週明けも朝はドル高が優勢になる展開。ただ、その後は円安主導でドル円は上昇した。政府与党連絡会議で高市首相が夏場の電気代、ガス代補助など