キム・スンギュが4度目のW杯に向かうFC東京は5月17日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出されたDF長友佑都と、韓国代表のGKキム・スンギュの「代表選出選手記者会見」を都内で行った。4度目の大舞台に臨むGKキム・スンギュが、FC東京への感謝とともに決意を口にした。スンギュにとっては4度目の大舞台だ。この大会について「長い期間休んで、引退を間接的に経験したと思っています。終わった