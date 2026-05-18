プロボクシング元世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が、来年の対戦が濃厚な世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）について私見を述べた。米リング誌の取材に対し、ドネアは「技術力とバムの戦い方に関して言えば、彼は間違いなくトップレベルで、井上を倒せるだろう」とロドリゲスを高く評価し