ハリー・スタイルズ（Harry Styles）の最新ツアー〈Together, Together〉が、現地時間5月16日、オランダ・アムステルダムで開幕。米Rolling Stone誌による公演初日の現地レポートをお届けする。ついにこの3年間、世界中が耳にするのを待ち望んでいた言葉が響いた。「こんばんは──ハリーです。今夜ここでみんなと過ごせることを嬉しく思います。今夜は〈Together, Together Tour〉の初日です」。そう、ハリー・スタイルズが帰って