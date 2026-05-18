リーグ・アン 25/26の第34節 ニースとメッスの試合が、5月18日04:00にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはカイエル・ブダーシュ（MF）、セペ・エリー・ワイ（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはギオルギ・クビリタイア（FW）、ギオルギ・アブアシビリ（MF）、ベンジャミン・スタンボウリ（DF）らが先発に名を連