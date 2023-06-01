◇春季高校野球関東大会・2回戦土浦日大4―0前橋商（2026年5月17日）土浦日大が4―0で前橋商（群馬）を下し、準々決勝に駒を進めた。プロ注目右腕の小池陽斗投手（3年）は8回から救援し、無安打1四球で無失点。自己最速を1キロ更新する149キロをマークした直球を軸に4三振。注目の進路は大学進学を表明し「目標はドラフト1位でプロに行くこと。4年間大学でやって、ドラフト1位で行きたい」と明かした。