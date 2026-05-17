女子ゴルフの元世界ランキング1位で2017年に引退した宮里藍さん（40）が17日放送のテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）にゲスト出演。MCのダウンタウン・浜田雅功（63）へ育児について質問する場面があった。女子ゴルフ界に“藍ちゃんブーム”を巻き起こし、日本ツアー通算15勝、米ツアー通算9勝をマーク。10年には年間5勝を挙げ、日本人で初の世界ランキング1位になった。引退後の18年にマネジャ