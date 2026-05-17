第21回ヴィクトリアマイルを制したクリストフ・ルメール騎乗のエンブロイダリー＝東京競馬場第21回ヴィクトリアマイル（17日・東京11R1600メートル芝18頭、G1）1番人気のエンブロイダリー（クリストフ・ルメール騎乗）が1分30秒9で優勝、G13勝目を挙げて1着賞金1億5千万円を獲得した。ルメール騎手はこのレース歴代最多5度目の制覇で、日本中央競馬会（JRA）のG1通算勝利数を60とした。森一誠調教師はこのレース初勝利。エンブ