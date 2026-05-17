◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト(17日、バンテリンドーム)中日の郄橋宏斗投手が5回5失点で降板しました。郄橋投手は初回を3者凡退に抑えるも、2回に1アウトから連打を浴び1塁3塁のピンチを招きます。するとここで古賀優大選手にセーフティスクイズを決められ1点の先制を許しました。4回は先頭にフォアボールを与えるとヒットと送りバントで1アウト2塁3塁のピンチ。ここで武岡龍世選手をファーストゴロとしますが