『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した後藤真桜「ミスマガジン2020」ミスヤングマガジンの後藤真桜（ごとう・まお）が約6年の時を経て、5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』のグラビアに帰ってきた。SANYO公式イメージガール「SEAガールズ」ミスワリンにも就任し、その存在感を、再び解き放つ。【写真】後藤真桜の復帰グラビア＊＊＊【オーディションは自信満々です】――今回は実に6年ぶりのグラビアになるけどど