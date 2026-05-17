三好市池田町で16日、子どもたちが気に親しむイベント「木育キャラバン」が開かれた。このイベントは、木のぬくもりや魅力を子どもたちに体感してもらおうと、三好市が毎年この時期に開催しています。会場の池田総合体育館には国内外の木のおもちゃが200種類以上用意され、集まった子ども達は木製ボールのプールやパズル、積み木などで、思い思いに遊んでいました。また、会場では木材を使った木工ワークショッ