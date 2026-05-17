5月15日、作家・佐藤愛子さんが4月29日、老衰により死去したことが公表された。【画像】書斎でペンを執る佐藤愛子さん佐藤さんは1923年11月5日、作家・佐藤紅緑さんと女優・三笠万里子さんの次女として大阪府に生まれた。1969年の『戦いすんで日が暮れて』（講談社）で直木賞、2000年『血脈』（文藝春秋）で菊池寛賞を受賞するなど作家として活躍。90歳を過ぎて刊行した『九十歳。何がめでたい』（小学館）はベストセラーとな