2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。気づけば自分も部下も疲弊している初めて部下を持ったリーダーが、最初につまずきやすいのは「部下との関係性」です。嫌われたくない、相談しやすい上司でいたい、できるだけ丁寧に育てたい――。