2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

気づけば自分も部下も疲弊している

初めて部下を持ったリーダーが、最初につまずきやすいのは「部下との関係性」です。

嫌われたくない、相談しやすい上司でいたい、できるだけ丁寧に育てたい――。

そう考えるほど、言うべきことを言えなくなったり、任せた仕事に細かく口を出してしまったりする。

そして気づけば、部下も自分も疲弊している。

そんな違和感が積もっていくのは、あなたが上司に向いていないからではありません。

むしろ、「いい人でいること」と「人を育てること」は違う、ということに気づき始めた大事なサインです。

違和感を放置してはいけない

せっかく違和感に気づいたら、とにかく一度立ち止まってください。

そこから「あの人は頭が悪いから」とか、「コミュ力が低いから」という良し悪しのジャッジに進んでしまわないことが大事です。

そうなる前に、「ただ大事にしているものが違う」と考えてみるのです。

相手のことを「合わない」と切り捨ててしまうのは簡単です。

ですが意見がすべて一致していて予測可能な範囲において、独創的な事業や商品、サービスは生まれるでしょうか。

周りを蹴落とし部下をイエスマンで固めたところで、おそれられ、忖度されるだけです。愚痴で未来は変わりません。

社会は、はなから多様です。その多様性を捨象せず、承認し合った先に、多様性からの連帯や、合意形成が存在します。

つまり、相手との違和感をほぐすことは、自分も相手も肯定すること。そこから「まだ見ぬ景色」が始まるのです。

「最初はどうなることかと思ったけど、持ち味を持ち寄ってみたら大成功だった」

「何度も向き合い、あきらめないでいてくれたから、今までにないものができた」

そんな関係も原点は「組織の違和感」だから、おもしろいのです。