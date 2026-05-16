東京ディズニーリゾート（R）・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」では、2026年7月17日（金）から、「おいしい北海道ディナービュッフェ」を金・土・日曜日限定で開催します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】メニューの目玉は、本ズワイ蟹の食べ放題。さらに北海道やオホーツク海の魚介類、夏に旬を迎える農産物を使った料理、郷土料理、メロンスイーツなど多彩なラインアップが登場します。