石川昂弥が今季1号となる特大弾■中日 8ー0 ヤクルト（16日・バンテリンドーム）本物になるために。中日の石川昂弥内野手が16日、本拠地で行われたヤクルト戦に「7番・三塁」で先発出場。3回の第2打席で、左翼席へ豪快アーチを描いた。待望の今季1号に球場は歓声に包まれたが、石川の表情に注目したファンも多かった。4点リードで迎えた3回2死一塁、相手先発・奥川恭伸投手の149キロ直球を強振。打球はあっという間に左翼席へ