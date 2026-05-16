【モデルプレス＝2026/05/16】元SKE48の須田亜香里が5月15日、自身のInstagramを更新。サイン会のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳元アイドル「身体の半分以上が脚」超ミニスカから圧巻美脚◆須田亜香里、ミニスカから美脚スラリ須田は「好きな人に会う日はお気に入りの服で会いたいね」などとつづり、写真を複数枚投稿。5月10日に行われたファンクラブ会員限定イベント、私物サイン会のオフショットを公開した