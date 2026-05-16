須田亜香里、ミニスカから圧巻美脚「身体の半分以上が脚」「綺麗すぎて二度見」
【モデルプレス＝2026/05/16】元SKE48の須田亜香里が5月15日、自身のInstagramを更新。サイン会のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「身体の半分以上が脚」超ミニスカから圧巻美脚
須田は「好きな人に会う日はお気に入りの服で会いたいね」などとつづり、写真を複数枚投稿。5月10日に行われたファンクラブ会員限定イベント、私物サイン会のオフショットを公開した。白のシャツに花の刺繍が入った黒色のビスチェ風トップス、黒のミニスカート姿を披露している。ミニスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
また須田は「ファンクラブのみんな、本当に尊敬できる自慢のファンの皆様ばかり。これからも楽しいことやっていきます」などとファンへの思いを記している。
この投稿にファンからは「身体の半分以上が脚」「綺麗すぎて二度見」「足元に目を惹かれる」「色白美脚」「スタイル抜群ですね」「大人の魅力が溢れてる」「眼福です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「身体の半分以上が脚」超ミニスカから圧巻美脚
◆須田亜香里、ミニスカから美脚スラリ
須田は「好きな人に会う日はお気に入りの服で会いたいね」などとつづり、写真を複数枚投稿。5月10日に行われたファンクラブ会員限定イベント、私物サイン会のオフショットを公開した。白のシャツに花の刺繍が入った黒色のビスチェ風トップス、黒のミニスカート姿を披露している。ミニスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿にファンからは「身体の半分以上が脚」「綺麗すぎて二度見」「足元に目を惹かれる」「色白美脚」「スタイル抜群ですね」「大人の魅力が溢れてる」「眼福です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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