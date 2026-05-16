「日本ハム−西武」（１６日、エスコンフィールド）人気３人組ユニット「ＣｌａｒｉＳ」のファーストピッチセレモニーに登場。北海道が地元のクララがマウンドに上がり、可憐な投球を披露した。ポニーテールに、日本ハムのユニホーム、白のバルーンシルエットのショートパンツ姿で登場。豪快なワインドアップからの投球は大きく左にそれる大暴投になったが、「緊張で真っすぐ飛ばなかったんですけど、貴重な機会を体験できて