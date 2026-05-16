【モデルプレス＝2026/05/16】女優の原日出子が5月15日、自身のInstagramを更新。白ワインに合わせた食卓を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「バーみたい」白ワインに合わせた食卓話題◆原日出子、白ワインに合わせた食卓公開原は「＃お家ご飯」「＃家呑み」「お一人様でも楽しく」などとハッシュタグを添え、「昨夜の晩酌」とコメント。「サーモン アボカド トマト ディルのマリネ クリームチーズ いちじく 鶏手羽肉と野菜のス