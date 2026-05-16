15日夜、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震があり、県内では山形新幹線が一時、運転を見合わせ、乗客約900人に影響が出ました。気象庁によりますと15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県の石巻市などで震度5弱を観測。県内では、酒田市や天童市などで震度3を観測しました。JR東日本によりますとこの影響で、県内では山形新幹線つばさ・上下5本に最大1時間13分の遅れが発生し、乗客約900人に影響が出ま